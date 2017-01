PCC e FDN dividem presídio do massacre de 33 presos em Roraima

Palco do segundo maior massacre carcerário neste ano, com ao menos 33 mortes confirmadas pelo governo de Roraima nesta sexta-feira, a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a maior de Boa Vista, é dominada por duas facções criminosas: o Primeiro Comando da Capital (PCC) e a Família do Norte (FDN), adversário local dos traficantes de São Paulo. A suspeita é que a nova carnificina seja mais um capítulo da guerra declarada entre o PCC e o Comando Vermelho (CV), do Rio, que possui aliança há anos com a organização criminosa da Região Norte. Alguns detentos foram esquartejados e decapitados, numa possível retaliação ao massacre de Manaus.

Em outubro, logo depois do rompimento de um pacto do PCC com o CV, ao menos dez presos foram mortos nas celas de Monte Cristo, numa das primeiras consequências da eclosão da disputa entre as maiores facções do país. Outros seis presos ficaram feridos. Ao todo, portanto 43 presos morreram nos ataques, apenas em Monte Cristo.

As duas fações que dominam a Monte Cristo, PCC e FDN, dividem as celas e podem ser notadas com lemas inscritos nas paredes e nos muros, conforme relatórios de inspeção do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Nos documentos, de 2014, a Família do Norte ainda usava sua primeiro nome: Primeiro Comando do Norte (PCN).

Atualmente, a penitenciária destinada a presos do regime fechado também abriga apenados do semiaberto. As condições são consideradas péssimas pelo Conselho Nacional de Justiça. O último relatório do órgão, de setembro do ano passado, indica que havia 1398 presos na unidade, quase o dobro das 750 vagas disponíveis. Ao menos 161 detentos ficavam em celas de segurança, o “seguro”. Havia 23 presos de nacionalidade estrangeira, e 79 indígenas. A ampla maioria dos internos – 923 ao todo – era de presos provisórios, à espera de julgamento.

As visitas à penitenciária de Monte Cristo também mostraram o grau de improvisação com que o Estado trata o local, com esgoto a céu aberto: “Uma antiga cozinha virou alojamento e freezer virou cela”, diz um documento sobre o regime fechado. No semiaberto, havia “barracos individuais e coletivos (favela dentro da penitenciária)” e “barraco dentro do galinheiro com 150 galinhas”, ou dormindo em redes armadas em árvores ou em colchonetes debaixo delas. O serviço de enfermaria era prestado por um preso. Por algum tempo, só havia uma viatura na unidade, comandada e monitorada por policiais militares.