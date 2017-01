Pastor Valdemiro diz que vai lutar para libertar autor do ataque

O pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, gravou um vídeo neste domingo, após ter sido esfaqueado no pescoço durante um culto. No vídeo, ele afirma que passa bem e que vai tentar tirar o autor do crime da cadeia. “Vou continuar lutando, inclusive, para libertar esse moço”, afirmou o apóstolo.

Segundo Valdemiro, a camisa usada por ele no dia do ataque curou pessoas. “Eu não sou nada, não sou ninguém, mas Deus me ungiu. Até a camisa que ficou ensanguentada Deus usou para curar pessoas da igreja”, disse.

Leia também:

O pastor levou 25 pontos no pescoço. O autor do ataque é o ajudante geral Jonathan Gomes Higino, de 20 anos, que foi preso em flagrante. Na manhã deste domingo, Higino atacou o pastor com uma faca de 35 centímetros.

No vídeo, o pastor afirma que Higino estava a mando de outra pessoa. “E quem mandou ele fazer isso, que deve estar bem frustado também, Deus te abençoe e tire esse ódio do seu coração. Inclusive, esses que querem me ver morto e têm inveja do meu trabalho, que Deus abençoe e liberte seus corações “, disse o apóstolo.