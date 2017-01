Passageiros que passaram réveillon em avião seguem a NY

Chegou ao fim a espera dos cerca de 300 passageiros que decolaram de Fortaleza (CE) na última sexta-feira com destino a Nova York e que, devido a dois imprevistos, tiveram a viagem atrasada em três dias. Segundo informações da Infraero, o voo AA9261, da American Airlines, decolou de Manaus às 11h10 do horário local, 13h10 pelo horário de Brasília, com destino à cidade americana.

Segundo o portal G1, depois de decolar da capital cearense, a aeronave fez uma escala no Rio de Janeiro. Por um problema na turbina direita, no entanto, o voo não pôde seguir aos Estados Unidos e acabou adiado para o dia 31 de dezembro.

O avião decolou do Rio por volta das 15h do último dia do ano, mas teve de fazer um pouso em Manaus (AM) cerca de cinco horas depois porque uma passageira passou mal e, diante da falta de condições para atendimento, teve de ser levada a um hospital na capital amazonense.

Ainda conforme o G1, os passageiros ainda aguardaram por cerca de quatro horas dentro da aeronave, onde passaram a virada do ano, antes de serem informados de que o avião não levantaria voo por “questões trabalhistas” da tripulação.

Os passageiros foram alocados em dois hotéis de Manaus e não tiveram as malas devolvidas. O casal de atores Danielle Winits e André Gonçalves, além do grupo de pagode Revelação, estão entre os passageiros.