Papa envia mensagem de vídeo pelos 300 anos de Aparecida

Em mensagem de vídeo pelos 300 anos do achado da imagem de Nossa Senhora Aparecida e que foi exibida na missa solene que celebrou a ocasião na basílica em Aparecida (SP) nesta quinta-feira, o papa Francisco pediu aos brasileiros que tenham esperança diante de dificuldades.

“Esperança, querido povo brasileiro, é a virtude que deve permear os corações dos que creem, sobretudo, quando ao nosso redor as situações de desespero parecem querer nos desanimar. Não se deixem vencer pelo desânimo”, disse.

“O singelo sorriso de Maria, que conseguimos vislumbrar em sua imagem, seja fonte do sorriso de cada um de vocês diante das dificuldades da vida. O cristão jamais pode ser pessimista”, ressaltou.

Na videomensagem, na qual falou em português, Francisco lembrou a primeira viagem apostólica que fez ao santuário, em julho de 2013.

“Tive a alegria e a graça de estar no Santuário de Aparecida e rezar aos pés de Nossa Senhora, confiando-lhe o meu pontificado e lembrando o povo brasileiro com a acolhida tão calorosa, que vem do seu abraço e coração generoso”, afirmou.

“Naquela ocasião, inclusive, manifestei meu desejo de estar com vocês no ano jubilar; mas a vida de um Papa não é fácil. Por isso, quis nomear o Cardeal Giovanni Battista Re como Delegado Pontifício para as celebrações do dia 12 de outubro. Confiei a ele a missão de garantir assim a presença do Papa entre vocês”, acrescentou o pontífice.

Para Francisco, o Brasil precisa de homens e mulheres que, “cheios de esperança e firmes na fé, deem testemunho de que o amor, manifestado na solidariedade e na partilha, é mais forte e luminoso que as trevas do egoísmo e da corrupção”.

(Com agência EFE)