Padre Marcelo Rossi: ‘Voltei para o ataque’

zoom_out_map 1 /11 "Há algo de especial nesse padre, algo que só dá para ver bem de pertinho. A sua fé estrondosa" (Egberto Nogueira/ÍMÃ/VEJA) Padre Marcelo Rossi

zoom_out_map 2 /11 "Hoje, quando me chamam de santo, respondo: não sou santo, sou corintiano.” E, ri, animado com a gravação, em julho, de um novo CD que espalhará ainda mais Marcelo Rossi por aí, em sua segunda vida." (Egberto Nogueira/ÍMÃ/VEJA) Padre Marcelo Rossi

zoom_out_map 3 /11 Rossi com a mãe, Vilma, em seu aniversário de 50 anos: ela cuida dele e da administração do Santuário (Egberto Nogueira/ÍMÃ/VEJA) Padre Marcelo Rossi

zoom_out_map 4 /11 "Não sou proselitista. Não quero converter ninguém. Quero trazer de volta o ardor e a fé nas pessoas" (Egberto Nogueira/ÍMÃ/VEJA) Padre Marcelo Rossi

zoom_out_map 5 /11 “Meu maior pecado é a vaidade” (Egberto Nogueira/ÍMÃ/VEJA) Padre Marcelo Rossi

zoom_out_map 6 /11 Ele foi sempre uma figura discreta, apesar do evidente estardalhaço com que aparece em público, em ginásios e estádios lotados (Egberto Nogueira/ÍMÃ/VEJA) Padre Marcelo Rossi

zoom_out_map 7 /11 Ao retornar ao palco depois de três breves saídas para a coxia, informou, cândida e obsessivamente: “Estou com dor de barriga. Sou filho de Deus também. Misericórdia.” Todos riram. (Egberto Nogueira/ÍMÃ/VEJA) Padre Marcelo Rossi

zoom_out_map 8 /11 Água benta para as multidões: as missas no Santuário Mãe de Deus voltaram a atrair milhares de pessoas (Egberto Nogueira/ÍMÃ/VEJA) Padre Marcelo Rossi

zoom_out_map 9 /11 Em sua própria definição, "minha missão maior é levar a fé às pessoas pelo testemunho -- e não apenas na teoria." (Egberto Nogueira/ÍMÃ/VEJA) Padre Marcelo Rossi

zoom_out_map 10 /11 “Às vezes ainda olho no espelho e me acho horrível, cadavérico. Mas melhorei muito. Vou conquistar o peso ideal, faltam apenas 12 quilos. Só que não tenho pressa. Confesso que estou na busca de uma alimentação correta.” (Egberto Nogueira/ÍMÃ/VEJA) Padre Marcelo Rossi

zoom_out_map 11/11 As pessoas não querem apenas vê-lo. Querem tocá-lo, ouvi-lo e falar de seus próprios problemas (Egberto Nogueira/ÍMÃ/VEJA) Padre Marcelo Rossi

Depois de uma temporada severa mergulhado na depressão e na anorexia, Marcelo Rossi reinventou sua própria vida. O sacerdote agora dorme pouco – quatro horas por noite, mais um cochilo depois do almoço. Metade do tempo de sono de tempos atrás. Tornou-se profundamente seletivo para comer. Carboidratos? “Quase zero”, diz ele. Pizza? “Só com massa de berinjela.” Zero sal adicionado às refeições. Os queijos foram abolidos: “Têm gordura demais”. Idem para carnes vermelhas. “Elas levam três dias para serem digeridas”. Ele adora carne, no entanto. Quando sente muita falta, usa temperos sabor picanha na comida. Frango? “Evito. Recebem anabolizantes.” Ainda faltam 12 quilos para recuperar o peso ideal.

Para Marcelo Rossi, sua decadência física começou após uma queda em 2010. Mesmo convalescente, o padre não abandonou a exaustiva rotina de trabalho, com sessões de autógrafos do best-seller Ágape que duravam das 11h da manhã às 10h da noite. “Eu estava hiperestressado, debilitado e deprimido. Devia ter parado”, recorda ele.

Rossi agora voltou, talvez um pouco mais recatado do que antes, mas com um apetite e esperança enormes. O retorno foi catapultado com sua entrada nas redes sociais. As aparições começaram timidamente há um ano, por iniciativa exclusiva dele. Suas interações fazem um sucesso estrondoso. Hoje, os registros ao vivo de suas missas, com 8 minutos de duração, chegam a ter 1,5 milhão de views. A cada dia, são 20 milhões de interações, entre cliques, compartilhamentos e comentários. O objetivo maior da entrada no universo online foi se reaproximar dos jovens. E conseguiu. Depois das redes sociais, a participação de fiéis com idade até 30 anos em suas missas dobrou. No próximo mês ele começa a gravar um CD e um DVD e um novo livro será lançado em 2018. “Voltei para o ataque”, diz.

