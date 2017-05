OUÇA a conversa entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer

O empresário Joesley Batista, da JBS, gravou encontro com o presidente Michel Temer (PMDB) no qual o peemedebista incentiva a continuidade do pagamento de uma propina mensal ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), preso em Curitiba, pela Operação Lava Jato, para que ele continue em silêncio.