Os memes da prisão de Eike Batista

Desde que a prisão do empresário Eike Batista foi decretada, na última quinta-feira, os internautas abusaram nas piadinhas. As brincadeiras tratam desde a “fuga” do ex-bilionário para Nova York na mesma semana da operação Eficiência até ao seu novo visual, depois da passagem pelo presídio Ary Franco, em Água Santa, Zona Norte do Rio. Eike Batista ficou o dia todo entre os trending topics do Twitter; e rendeu memes em redes sociais e grupos de Whatsapp. Veja alguns na galeria abaixo:

