Os melhores cafés em Salvador

O roteiro a seguir, com quinze estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Salvador 2017/2018:

Feito Grão: melhor café eleito pelo júri

A cada duas semanas, a loja matriz, no Itaigara, fica especialmente tomada pelo perfume de café. Explica-se: no mezanino deste endereço são torrados os quatro tipos de grão usados pela marca em suas onze unidades — além dos sete pontos de venda da capital há dois em Aracaju (SE) e dois no Recife (PE). Pentacampeã em edições de VEJA COMER & BEBER, a rede opera sob nova administração desde outubro de 2016, quando Bruno Albuquerque, que era franqueado, assumiu o comando. Ele faz questão de torrar pessoalmente o café em pequenas quantidades, para que a matéria-prima esteja sempre fresca nas lojas, e de buscar grãos diferentes a cada nova safra. A oferta atual inclui uma opção do sítio Santo Antônio do Prado, em Araponga (MG), mais três capixabas, entre elas o catuaí-vermelho produzido na Serra do Caparaó, que passa por processo de fermentação para ganhar acidez e doçura intensas. Moídos na hora do pedido, os grãos podem

ser empregados nas bebidas coadas, como as que são feitas na prensa francesa, na Aeropress ou nos filtros Chemex e Hario (R$ 8,50 cada uma). Para facilitar a escolha, vale a pena solicitar

aos atendentes o didático guia impresso que detalha características das diferentes matérias-primas e dos métodos de extração dos filtrados. A elaboração do expresso (R$ 8,90) conta com um blend próprio, o mesmo usado no preparo do cold brew (R$ 8,90), bebida obtida por meio de uma infusão a frio que dura 24 horas e é servida em um copo com gelo e uma fatia de limão. Se bater a fome, o cardápio de guloseimas também não decepciona. O time de sugestões açucaradas inclui a tortinha de damasco (R$ 6,50), o brigadeiro amargo com nibs de cacau (R$ 4,90) e o muffin integral de banana com nozes (R$ 8,90). Entre as receitas salgadas, há tortas de tamanho individual em versões de camarão com catupiry e integral com recheio de espinafre mais ricota (R$ 15,90 cada uma). Nas lojas que dispõem de estrutura de cozinha, são oferecidos ainda pratos como o filé feito a grão (R$ 37,90), que combina escalope de filé-mignon, risoto de queijos e batata gratinada na manteiga de ervas, tudo regado com molho à base, claro, de café. Rua das Hortênsias, 918, Itaigara, ☎ 3018-5288 (30 lugares). 8h/22h. Mais seis endereços. Aberto em 2006.

2º lugar: Lucca Cafés Especiais

A casa oferece vinte rótulos de café, provenientes de dezesseis produtores. Entre as bebidas quentes, o destaque é o Ébano (R$ 19,00), que leva 30 gramas de café, chocolate importado, leite cremoso, canela, chantili e bolinhas de chocolate. Na seleção de gelados, o mais popular é o biscotti menta (R$ 28,00), mistura de café expresso, leite, chocolate importado, menta, chantili e gelo batido. Ambas as receitas são feitas com blend expresso, com os cafés das fazendas do Serrado e Sul de Minas. Salvador Shopping, ☎ 3033-6408 (70 lugares). 9h/22h (dom. e feriados, 12h/21h). Aberto em 2007.

3º lugar: Cafélier

Enquanto contempla a vista da Baía de Todos-os-Santos ou observa fotos e objetos antigos que compõem a decoração da cafeteria, o cliente pode pedir a bebida que leva o nome da casa, feita de expresso, conhaque, leite condensado, licor de chocolate e chantili (R$ 14,00). O expresso da casa extraído de grãos da Chapada Diamantina moídos na hora também é combinado a cafés gelados, como o vienense, batido com sorvete de baunilha e decorado com chantili (R$ 20,00, 200 mililitros). Na ala doce, o travesseiro de sintra tem massa folhada, recheada de doce de ovos e amêndoas (R$ 8,00). Rua do Carmo, 50, Santo Antônio, ☎ 3241-5095 (30 lugares). 14h/21h30 (dom. 14h/20h). Aberto em 1994.

Ateliê Dani Cunha

Além da loja que vende bolsas e acessórios criados por Dani Cunha, o espaço conta com um deque onde o cliente pode tomar um café apreciando a vista da Baía de Todos-os-Santos. O café orgânico, oriundo da Chapada Diamantina, chega à mesa em um minicoador (R$ 6,00, 50 mililitros). O bolo de cenoura com cobertura de ganache (R$ 9,00 a fatia) disputa a preferência do público com os minichurros assados no forno, recheados de doce de leite (R$ 17,00, quinze unidades). Os caldinhos típicos da Bahia também constam no cardápio, como o de sururu e o sertanejo

de carne-seca, aipim e linguiça (R$ 15,00 cada um). Rua do Carmo, 70, Santo Antônio, ☎ 99908-6291 (80 lugares). 16h/21h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2016.

Café do Ponto

Os grãos oriundos de Minas Gerais e São Paulo são moídos na hora e dão origem ao expresso da casa (R$ 5,00) ou ao cappuccino, feito com expresso, chocolate em pó e leite vaporizado (R$ 10,00). Quem prefere uma bebida gelada pode optar pelo frapê red velvet, preparado com leite, gelo, chantili, xarope de cereja, mistura frapê original, calda de morango, chocolate granulado (R$ 21,00, 300 mililitros). Entre os doces, a novidade é a cheesecake de cassis, com massa de biscoito Maria, cream cheese e calda de cassis (R$ 10,00 a fatia). Shopping Paralela, ☎ 3414-2523, (44 lugares). 9h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2009.

Café Grão de Ouro

Nova aposta do cardápio, a torta de carne-seca com banana (R$ 14,20) tem agradado aos clientes, que não abrem mão do acompanhamento campeão em vendas: o coffee shake, milk-shake feito com café, duas bolas de sorvete de creme, chocolate em calda e chantili (R$ 18,20). O sanduíche grão de ouro (R$ 12,60) também tem alta saída. A receita é bem caseira: queijo, presunto e requeijão cremoso. Shopping da Bahia, ☎ 3450-4450 (70 lugares). 9h/22h (dom. e feriados 12h/21h). Aberto em 2003.

Café Teatro Zélia Gattai

O café da Fundação Casa de Jorge Amado, um dos casarões mais famosos do Pelourinho, leva o nome da escritora que viveu ao lado do baiano por quase sessenta anos. Lá, os visitantes podem apreciar uma pequena exposição dedicada a Zélia e provar o café tentação, feito com expresso, leite condensado e espuma de leite (R$ 8,50). Para acompanhar, a casa serve bolos de pote batizados

de Tereza Batista, em sabores diversos como limão, maracujá, chocolate, brigadeiro e café (R$ 6,00 cada um). Largo do Pelourinho, s/nº, Fundação Casa de Jorge Amado, Pelourinho, ☎ 3321-0122 (40 lugares). 10h/18h (sáb. 10h/16h; fecha dom.). Aberto em 1998.

Café Terrasse

Além da linda vista para a Baía de Todos-os-Santos, o terraço do casarão da Aliança Francesa oferece saborosas bebidas extraídas de grãos da Chapada Diamantina, como o café Especiarias, feito com expresso, mel, leite vaporizado e gengibre (R$ 12,00, 80 mililitros). Entre as opções geladas, o mocca coffee shake, expresso duplo batido com sorvete de creme e decorado com creme de avelã

(R$ 16,00, com 400 mililitros). Às sextas e sábados, há música ao vivo a partir das 17h30, com couvert artístico de R$ 10,00. Avenida Sete de Setembro, 401, Aliança Francesa, Barra, ☎ 3012-1584 (55 lugares). 10h/21h (fecha dom.). Aberto em 2009.

Dom Crioulo

Os grãos de Minas Gerais dão origem ao menu de bebidas inspiradas nas tradicionais receitas italianas, como o cafe latte, expresso com leite vaporizado (R$ 10,10) ou o cappuccino (R$ 12,60). Sob nova direção, a casa aperfeiçoou a receita do tradicional cuscuz de milho, servido agora em versões como carne-seca (que leva a carne desfiada e uma camada de requeijão cremoso por cima) e completo (coberto por queijo, presunto e ovo). Ambos custam R$ 19,90 em prato individual ou R$ 21,90 em porção para dois. Salvador Shopping, ☎ 3019-9927 (32 lugares). 9h/22h (dom. 13h/21h). Aberto em 2007.

Grão Supremo

O pudim prestígio (R$ 8,00 a fatia), feito com duas camadas de chocolate derretido, leite condensado, creme de leite, leite de coco e coco ralado, é a novidade do menu. Entre as opções salgadas, a sugestão é o bauru fit (R$ 9,00), produzido com massa integral, frango e ricota. Todos vão bem com o expresso simples (R$ 4,50) ou o carioca (R$ 4,50). Shopping da Bahia, ☎ 3450-1901. 9h/22h (dom. e feriados 12h/21h). Mais dois endereços. Aberto em 2011.

Latitude 13

A parceria de duas fazendas de produção de cafés especiais da Chapada Diamantina deu origem à cafeteria, que utiliza apenas grãos de safra própria. A bebida, feita com grãos torrados ali mesmo, chega à mesa no minicoador (R$ 6,00). O gelado que leva o nome da casa é preparado com expresso, sorvete de creme, polpa de maracujá e chantili (R$ 16,90). Entre as opções doces, o destaque é a torta de maçã com massa de amêndoas, creme de baunilha e maçã, finalizada com açúcar de confeiteiro e amêndoas laminadas (R$ 12,00 a fatia). Mercado do Rio Vermelho. Avenida Juraci Magalhães Junior, 1624, boxe 71, Rio Vermelho, ☎ 2132-2114 (36 lugares). 7h/19h (dom. 7h/16h). Aberto em 2014.

Pereira Café

Do expresso simples (R$ 6,00) ao minicappuccino com pedaços de chocolate ao leite, leite vaporizado e calda de chocolate (R$ 9,90), a casa oferece uma variedade de bebidas e também comidas. O cardápio foi reformulado pela chef Flávia Sampaio e recebeu um menu executivo com entrada, prato principal com dois acompanhamentos e sobremesa por R$ 39,90. Entre as opções de montagem estão: salada de folhas, frutos do mar e quinoa de entrada, medalhão de salmão com arroz com brócolis e batata frita de prato principal e uma musse de limão de sobremesa. Para refrescar, peça o suco verde feito com água de coco, abacaxi, gengibre, couve e hortelã (R$ 10,90). Shopping da Bahia, ☎ 3450-2343 (60 lugares). 9h/22h (dom. 13h/21h). Mais dois endereços. Aberto em 2007.

Porto dos Livros

Este sebo, onde é possível encontrar mais de 10 000 livros com preços a partir de R$ 3,00, abriga uma cafeteria de cardápio variado. Aqui é possível tomar desde chá de camomila (R$ 3,00) até uma cerveja Heineken (R$ 7,00 a long neck). O café expresso (R$ 3,00) acompanha bem uma fatia da torta de frango com requeijão (R$ 12,00). No local, há também programações culturais, como o Sarau, com palco aberto, que acontece quinzenalmente aos domingos. Avenida Sete de Setembro, 3564, Barra, ☎ 3015-0093 (45 lugares). 10h/19h (sáb. até 17h). Aberto em 2014.

Seven Wonders Café e Bistrô

Nesta rede de cafeterias, faz sucesso o sanduíche muralha da china, preparado com pão sírio, frango desfiado, mussarela, cream cheese, cenoura ralada, azeitona preta, tomate, rúcula e molho de mostarda e mel (R$ 21,90). Para beber, a novidade é o amazônia, um café gelado, feito com expresso, sorvete de coco e açaí, finalizado com leite condensado e castanha-de-caju (R$ 17,90). No bistrô, destaca-se o risoto de camarão com manga (R$ 38,90). Shopping Barra, ☎ 99947-8028 (70 lugares). 9h/22h (dom. 12h/21h). Mais sete endereços. Aberto em 2010.

Toxeriña Café

Na carta de cafés, o machiatto (R$ 5,30), feito com café expresso e leite vaporizado, é um dos mais pedidos, seguido pelo chocolate cremoso (R$ 9,50). Para acompanhar, bolo de milho com casquinha de canela (R$ 8,50 a fatia) ou torta salgada de três queijos (R$ 12,00 a fatia). Quem preferir pode tomar suco de fruta, como os de morango e lima (R$ 8,00, 300 mililitros). Avenida Antônio Carlos Magalhães, 1034, Pituba Parque Center, alas A e B, Itaigara, ☎ 3353-7373 (15 lugares). 7h/20h (sáb. 7h30/18h; fecha dom.). Aberto em 2003.