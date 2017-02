Preso na Lava Jato, Jorge Luz é o ‘Operador dos operadores’

O lobista paraense Jorge Luz, que teve mandado de prisão expedido pela operação 38ª fase da Operação Lava Jato nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, é considerado pelos investigadores como uma espécie de “operador dos operadores”. Seu filho, Bruno Luz, também é procurado pela polícia. A Operação foi batizada com o nome de Blackout, em referência ao sobrenome dos acusados.

Jorge e seu filho não foram localizados no Rio de Janeiro nesta manhã e é possível que ambos estejam no exterior. Os dois costumavam viajar frequentemente para Miami, nos Estados Unidos.

Ambos são citados nos depoimentos do também lobista Fernando Baiano e de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento da Petrobras. Antes de se entregar à Justiça, Baiano chegou a se refugiou na casa de Jorge Luz.

No ano passado, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, relacionou o nome de Luz no processo principal da Lava Jato no STF.

De acordo com Janot, Luz teria prometido um montante de 40 milhões de dólares em propina para ser rateado entre os senadores da República. Esse dinheiro viria da diretoria Internacional da Petrobras. O paraense chegou à política por meio de Jader Barbalho, de quem sempre foi próximo.

A partir dos anos 90, Luz passou a ser um dos principais lobistas em atuação na Petrobras e, de acordo com investigadores da Lava Jato, ele sempre foi muito ligado ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Fernando Baiano, em seu depoimento no ano passado, disse que Jorge Luz repassou os valores ao “pessoal do PMDB” porque eles mantinham, naquela época, Nestor Cerveró na diretoria da área de Internacional da Petrobras.

Na ocasião, a Polícia Federal levantou os registros de entrada e saída do país de Jorge Luz e o filho dele, Bruno Luz, além de outros envolvidos no negócio. Os investigadores também buscam por contas no exterior ligadas a esses personagens.