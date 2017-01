Operação da PF mira ‘coiotes’ que levam brasileiros aos EUA

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Piratas do Caribe que tem como principal alvo a ramificação brasileira de uma organização criminosa de “coiotes” responsável por levar brasileiros ilegalmente para os Estados Unidos. Os investigadores também buscam por elementos que indiquem onde se encontram os doze brasileiros desaparecidos, em novembro de 2016, na região das Bahamas.

Cerca de trinta policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva em Rondônia, Santa Catarina e Minas Gerais. As investigações começaram a partir do desaparecimento de um brasileiro que teria tentado entrar ilegalmente nos Estados Unidos, com auxílio de “coiotes”, que são agentes que ajudam na travessia ilegal de áreas de fronteira. Eles cobravam quantias de até 60 mil reais para intermediar o transporte ilegal via Bahamas.

Antes de sair do Brasil, os imigrantes ficavam em alguma cidade com aeroporto internacional de fácil acesso, aguardando a ordem de embarque para as Bahamas, que ocorria quando um determinado agente de imigração daquele país facilitava a entrada dos brasileiros.

Já nas Bahamas, os imigrantes aguardavam durante vários dias para embarcar para os Estados Unidos de barco. Além dos riscos que envolvem a imigração ilegal para outros países, os “coiotes” escondiam os reais perigos envolvidos na travessia, como a passagem pela região do Triângulo da Bermudas, famosa pelo alto índice de tempestades, naufrágios e desaparecimento de embarcações e aeronaves.