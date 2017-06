Ônibus é incendiado em protesto na zona norte do Rio de Janeiro

Um ônibus BRT (Bus Rapid Transit, na sigla em inglês) foi incendiado na manhã desta quinta-feira, por volta das 11h, bloqueando os dois sentidos da avenida Edgard Romero, em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. A concessionária que coordena os ônibus no município informou que o corredor TransCarioca foi parcialmente paralisado e atribuiu o incidente a uma manifestação que ocorria na rua em que o veículo passava. Algumas vias da região também foram interditadas, causando lentidão no trânsito.

A equipe de Corpo de Bombeiros do 9º Batalhão da PM-RJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro) informou que o incêndio já foi controlado. Foram usadas três viaturas do 8º GBM (Grupamento de Bombeiro Militar), de Campinho, para atender aos chamados. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), não há vítimas.

Segundo o consórcio BRT, cada ônibus do modelo custa em média, um milhão de reais e pode demorar até 120 dias para ser entregue pelo fabricante.