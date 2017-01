Oferendas entopem tubulações em rio e deixam 11 cidades sem água

Onze cidades de Sergipe estão sem abastecimento de água após oferendas lançadas pelos fiéis católicos nas comemorações do dia de Bom Jesus dos Navegantes, no dia 6 de janeiro, entupirem as tubulações do Rio São Francisco. No domingo, estavam sem abastecimento as cidades de Canhoba, Nossa Senhora de Lourdes, Itabi, Gararu (Zona Rural), Aquidabã, Graccho Cardoso, Cumbe, Feira Nova, Nossa Senhora da Glória (cidade e Zona Rural), Poço Redondo e Monte Alegre.

Já nesta segunda-feira, segundo a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), há um déficit de 35% no abastecimento da região – a empresa pretende normalizar a situação até o final da tarde. A região afetada faz parte do Alto Sertão de Sergipe, que já sofre com secas ao longo do ano. Após o fim dos trabalhos de limpeza das tubulações, os moradores deverão aguardar até 48 horas para que o abastecimento seja normalizado.

“Nessa data, costumamos aumentar a vazão do Rio São Francisco para que as embarcações possam realizar as festividades. Com isso, há muito material orgânico e oferendas que chegam no ponto de captação e os entopem comprometendo todo o sistema. Isso só vem a agravar um problema já existente no local, que é a seca”, afirmou Marcelo Barreto, gerente operacional da Deso.

Barreto informou que as equipes continuam trabalhando e fazendo o acompanhamento do fornecimento de água. Entre as oferendas, há grande quantidade de flores e barquinhos de madeira que foram depositados no Rio São Francisco com o encerramento das celebrações, além de garrafas e outros materiais deixados na margem.

A Deso recomenda que as pessoas que moram nas regiões afetadas racionem água até que o abastecimento seja normalizado.