Odebrecht diz que negociou apoio do PDT à chapa Dilma-Temer

O ex-presidente da Odebrecht Ambiental Fernando Reis, que depôs nesta quinta-feira no processo que pode levar à cassação da chapa Dilma-Temer, disse que a empreiteira repassou 4 milhões de reais em recursos de caixa 2 para “consolidar” o apoio do PDT à chapa nas eleições presidenciais de 2014.

De acordo com Reis, o então presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, pediu que ele procurasse Alexandrino de Alencar, ex-executivo da empresa, porque este “precisava de apoio”. A ajuda, segundo Reis, seria pela proximidade que ele teria com lideranças do PDT para que o partido aceitasse os 4 milhões de reais em troca de consolidar sua participação na coligação de Dilma Rousseff e Michel Temer, vencedora da eleição presidencial de 2014.

Alexandrino, que foi diretor de Relações Institucionais da empreiteira e vice-presidente da Braskem, teria ficado responsável por negociar o apoio de cinco partidos – além do PDT, PRB, PROS, PcdoB, e PP – em troca de repasses financeiros.

Reis informou ainda que o pagamento foi feito em quatro parcelas de 1 milhão de reais entre agosto e setembro de 2014. O ex-presidente da Odebrecht Ambiental é o segundo executivo da empresa a ser ouvido no processo que apura irregularidades na campanha de 2014 e no qual o PSDB, autor da ação, pede a cassação da chapa.

O presidente da empresa, Marcelo Odebrecht, foi ouvido na tarde desta quarta e, na ocasião, afirmou que fez doações de caixa 2 à chapa Dilma-Temer.

(Com Reuters)