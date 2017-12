Obstáculos à reforma da Previdência e água nas manchetes do dia

Dificuldade do governo para aprovar a reforma da Previdência e levantamento da Agência Nacional de Águas (ANA) estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Enquete da Folha de S.Paulo mostra que 210 deputados são contra o projeto de Michel Temer. Para o Globo, votação sobre mudanças no regime de aposentadoria deve ficar para 2018. Situação de estresse hídrico no Brasil é destaque no Estado de S.Paulo.

Folha de S.Paulo

Governo não tem votos para nova Previdência

O governo não tem os 308 votos para aprovar a reforma da Previdência, uma das principais bandeiras de Temer, na Câmara. É o que aponta enquete realizada pela Folha de 27 a 30 de novembro. Nela, 210 deputados declararam que votarão contra a proposta. Só 38 parlamentares se disseram favoráveis ao projeto. Oito afirmaram ser parcialmente a favor. Há 44 indecisos, 14 seguirão a posição do partido, 97 não responderam e 96 não foram localizados.



O Globo

Governo deve adiar reforma da Previdência para 2018

A dificuldade em conseguir apoio para a reforma da Previdência deve levar o governo e líderes da base aliada a adiar a votação para 2018. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que “ainda falta muito voto” para garantir que as mudanças passem. O PSDB só decidirá semana que vem se fechará questão em torno do texto do governo.

O Estado de S.Paulo

Em 4 anos, secas e inundações afetam 55 milhões de brasileiros

Levantamento quadrienal da ANA sobre o acesso e o uso da água aponta que o País vive uma situação de estresse hídrico. Entre 2013 e 2016, 78% dos 1.794 municípios do Nordeste decretaram situação de emergência ou estado de calamidade por causa da seca. Em situação oposta, outros 2.641 municípios viveram episódios de alagamentos, enxurradas e inundações.



Valor Econômico

Obstáculos à Previdência voltam a afetar mercados

Um clima de forte pessimismo quanto à possibilidade de aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados na próxima semana atingiu a classe política e o mercado financeiro.

Correio Braziliense

Vida sobre rodas, mas por um fio

A cada 18 dias de 2017, houve um acidente fatal com bicicletas em Brasília. A última vítima foi Larissa Queiroz, de 32 anos, atropelada por um ônibus, no Guará. Para Bruno Leite, do grupo Rodas da Paz, há urgência na redução da velocidade nas vias da capital.