OAB diz que Rodrigo Maia ‘atrasa a vida do país e agrava a crise’

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) acusa o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) de “atrasar a vida do país” e “agravar a crise que prejudica a sociedade” por não dar andamento aos pedidos de impeachment contra o presidente Michel Temer (PMDB).

Em nota divulgada nesta terça-feira, o presidente do Conselho Federal da OAB, Claudio Lamachia, afirma que a denúncia oferecida ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra o presidente da República por corrupção passiva após a delação da JBS complica ainda mais a situação do governo.

Lamachia acrescenta que já há existem pedidos de impeachment contra o presidente, como o encaminhado pela própria OAB à Câmara dos Deputados, em maio. “Lamentavelmente, o presidente da Câmara dos Deputados se recusa a analisar os pedidos de impeachment, atrasando a vida do país e agravando a crise que prejudica a sociedade”

Para o dirigente, a opinião pública está espantada com as dimensões do escândalo. “O presidente da República nega as acusações gravíssimas que lhe são imputadas. Então é incompreensível que ele opte por não demonstrar em juízo suas razões e aceite a condenação da história”, afirma.

O presidente do conselho reforça que a denúncia é o estágio inicial do processo, que, para ser válido, “precisa percorrer todas as etapas previstas em lei, como direito à ampla defesa e ao contraditório”. E afirma que a OAB acompanha os desdobramentos “para que a lei seja respeitada em todas suas dimensões, tanto no que tange aos direitos e garantias, quanto ao rigor das punições.”

RESPOSTA

Procurada na manhã desta quarta-feira (28), a assessoria do deputado Rodrigo Maia não se manifestou sobre a declaração até a publicação deste texto.