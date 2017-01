O diário do assassino de Campinas

Reportagem de VEJA desta semana traz detalhes do diário do assassino responsável pela chacina de Campinas. Desde a separação em 2011, o técnico de laboratório Sidnei Ramis de Araújo alimentava um ódio crescente contra a ex-mulher, Isamara Filier, registrado no caderno: “Perdão filho, mas ainda mato essa vaca”, escreveu em 2014. Na noite de Ano-Novo, ele invadiu a casa da família Filier e matou a ex-mulher, o filho e outras dez pessoas que comemoravam a virada do ano. Após a barbárie, Sidnei se matou com um tiro na cabeça.

