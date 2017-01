Após a repercussão negativa da divulgação do retrato oficial do presidente Michel Temer com falhas no uso do Photoshop, o marqueteiro Elsinho Mouco enviou ao site de VEJA a versão final da foto que figurará nas repartições públicas.

Diante das críticas nas redes sociais, o Palácio do Planalto havia informado mais cedo que a versão com defeitos era apenas “preliminar”.

Passe o mouse sobre a imagem abaixo e veja as fotos oficiais de Temer antes e depois: