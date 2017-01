No Caldeirão, artistas cutucam Marquezine sobre volta com Neymar

Uma das apresentadoras do programa especial do Caldeirão do Huck com as dez músicas mais tocadas no Brasil em 2016, exibido neste sábado pela TV Globo, a atriz Bruna Marquezine foi alvo de brincadeiras de três convidados diferentes sobre a especulada retomada de seu namoro com Neymar – eles foram vistos juntos durante as festas de final do ano.

Em todas as brincadeiras, Marquezine mostrou constrangimento e não confirmou – nem negou – que tenha reatado com o atacante do Barcelona.

A primeira a provocar a atriz foi sua companheira como apresentadora, a também atriz e humorista Tatá Werneck. Assim que Marquezine foi chamada por Huck ao palco, Tatá disparou o trocadilho: “vai anunciar assim, sem Neymar nem menos?”. Atordoada, Marquezine riu amarelo.

Durante a exibição dos artistas que ficaram no top 10 de Huck, a dupla Maiara e Maraisa, assim que terminou de cantar a música 10%, também decidiu brincar com o affair. Logo após Huck dizer que Marquezine era fã das cantoras, Maiara afirmou: “Ela e o namorado dela”. De novo constrangida, a atriz pediu: “pelo amor de Deus, não”.

Por fim, foi a vez de o piauiense Whindersson Nunes, fenômeno do YouTube, colocar Marquezine contra a parede. Depois de imitar o Luan Santana cantando a música “Eu, você, o mar e ela”, Whindersson desferiu outro trocadilho contra a atriz: “eu, você, Neymar e ela”.

De novo constrangida, Marquezine só lamentou. “Fico quieta, na minha, e sobra o negócio para mim’, disse.

Huck pediu para os convidados falarem de outra coisa, mas Tatá resolveu voltar à carga e disse a Whindersson. “Não levanta essa bola” (em nova referência a Neymar). Mais sorriso amarelo.

Vestido e jóias

Tanto quanto as brincadeiras sobre Neymar, o vestido com decote generoso usado por Marquezine também repercutiu nas redes sociais. Segundo o Gshow, site de entretenimento da Globo, a atriz usou um vestido da grife Armani de R$ 56 mil e jóias, cravejadas com rubis e diamantes, de uma marca nacional, que custam R$ 85 mil.