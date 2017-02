Nem prisão perpétua traria vítima de volta, diz ex-goleiro Bruno

1. Goleiro Bruno deixa prisão zoom_out_map 1/12 O goleiro Bruno Fernandes deixa a Apac (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado) em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte - 24/02/2017 (Flávio Tavares/Hoje em Dia/Estadão Conteúdo) O goleiro Bruno Fernandes deixa a Apac (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado) em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte - 24/02/2017

3. O ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes, chega ao DI, Departamento de Investigações, em Belo Horizonte, em 2010 zoom_out_map 3/12 O ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes, chega ao DI, Departamento de Investigações, em Belo Horizonte, em 2010 (Alex de Jesus/Reuters)

5. ex-goleiro-bruno-20101020-004 zoom_out_map 5/12 Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo, conduzido por policiais para audiência realizada no II Tribunal do Júri, sobre o processo do desaparecimento de Eliza Samudio, sua ex-amante. (Alexandre Guzanshe/Fotoarena) ALEXANDRE GUZANSHE

9. Goleiro Bruno no treino do Flamengo no Ninho do Urubu, em Vargem Grande. zoom_out_map 9/12 Goleiro Bruno no treino do Flamengo no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, em 2010 (Fabio Motta/Estadão Conteúdo)

