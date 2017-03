Nem me acho parecida, diz corretora confundida com Marcela Temer

Há semanas, o telefone da corretora catarinense Vanessa Vailatti não para de tocar. A fama repentina bateu à sua porta depois que ela passou a ser comparada com a primeira-dama Marcela Temer. “É uma honra. Imagina, ela é a primeira-da­ma. É lindíssima”, disse em entrevista a VEJA. Apesar da semelhança física, Vanessa afirma que as coincidências param por aí. “O que ela tem de recatada, eu não tenho. Ela é toda séria. Eu gosto de me mostrar”, diz. Também recusa o gosto pelos homens mais velhos: “Eu não ficaria com Michel Temer. Não é o tipo de coroa que me faz parar e dizer: uau!”.

