Naufrágio em Angra dos Reis deixa cinco pessoas desaparecidas

Uma embarcação naufragou na última quarta-feira (8), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com 23 pessoas a bordo. O barco Nossa Senhora do Carmo I saiu de Santa Catarina e naufragou a 60km de Ilha Grande, no litoral fluminense. Pescadores que estavam em um barco próximo ao local do acidente conseguiram resgatar dezoito pessoas. Outras cinco seguem desaparecidas.

O acidente só foi reportado à Marinha na quinta-feira (9). Quando o naufrágio foi comunicado, um navio-patrulha foi enviado ao local para ajudar na busca pelos desaparecidos. Segundo a Assessoria do Comando do 1º Distrito Naval, o Salavamar Sueste, estrutura que ajuda em operações de busca e salvamento, emitiu um aviso aos navegantes que estavam nas proximidades da Ilha para alertar sobre as operações de resgate e solicitar apoio às buscas.

Segundo a Marinha do Brasil, as buscas pelos desaparecidos continuaram por toda madrugada com o apoio de radares e buscas visuais. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira também foi enviada para ajudar na patrulha. Na noite de ontem, uma equipe da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro foi até o local e prestou assistência às pessoas resgatadas, que passam bem e tiveram apenas ferimentos leves. Os feridos foram atendidos em ambulâncias no momento do desembarque.

De acordo com o comunicado emitido pela Marinha, as causas e responsabilidade ainda estão sendo apuradas em Inquérito instaurado pelo órgão.