Mulher é demitida após consumir marmita de colega de trabalho

A funcionária de uma empresa de estética foi demitida na sexta-feira, dia 23, após uma confusão envolvendo o consumo da marmita de uma colega. A vendedora Vitória Valbão, de 21 anos, que trabalhava em uma franquia da rede de cursos Infobeleza, em Atibaia, no interior de São Paulo, alega ter comido os dois pedaços de pizza da colega por engano – diz que pensou ser a marmita deixada para ela por uma amiga.

“Tínhamos o costume de deixar marmita umas para a outras, mas a Cris [Cristiane Xavier Freitas, dona da comida] era nova na empresa e não sabia disso[que funcionárias deixavam comida na marmita para colegas]”, afirma Vitória. O caso ocorreu na segunda-feira (19) à noite. A funcionária lesada reclamou na manhã seguinte para a gerência, que teve acesso às imagens da câmera de segurança do refeitório e descobriu a autora do furto.

Vitória afirma ter se desculpado com a dona da comida, que teria aceitado a retratação. Ainda assim, segundo conta, na quinta-feira, ela foi chamada pela gerente e dois donos em uma sala particular para assinar a sua demissão. “Eles diziam que, caso eu não assinasse, seria demitida por justa causa e ficaria sem poder trabalhar”, conta.

No dia seguinte, um boletim de ocorrência foi registrado pela dona da marmita. Segundo a Infobeleza, o registro na delegacia ocorreu por iniciativa da funcionária, que se sentiu prejudicada.

Câmeras

De acordo com a empresa, diversos casos de furto já vinham acontecendo, e não somente de comida, mas também de tíquetes-refeição e de dinheiro. Disse ainda que a vendedora já vinha sendo observada, sob suspeita. “As câmeras foram instaladas em razão de uma série de outros furtos de marmitas e até mesmo de dinheiro e outros bens. Por esse motivo, a empresa viu a necessidade de providenciar câmeras de segurança até mesmo no refeitório”, diz uma nota enviada pela companhia. “Após isso, as câmeras registraram o furto no mesmo horário que os outros vinham acontecendo.”

A empresa, que nega ter proposto a Vitória que assinasse qualquer documento, diz que ainda estava consultando o procedimento mais adequado a ser tomado quando o caso foi divulgado na imprensa. “A Infobeleza ainda esclarece que a funcionária receberá todos os seus direitos, sem demissão por justa causa”.

De acordo com a empresa, a homologação da demissão foi marcada para esta quinta-feira. Valbão, no entanto, diz ainda não ter sido avisada.