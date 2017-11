Mulher é assassinada por ex-namorado em quarto de motel em SP

A empresária Maria Aparecida da Silva Santos, de 50 anos, foi assassinada pelo ex-namorado dentro de um quarto de motel em Cotia, na Grande São Paulo, na manhã de segunda-feira (06). Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia foi acionada pelos donos do estabelecimento informando que o cliente saiu do local sem pagar a conta e ainda teria danificado o portão ao avançar o carro em uma fuga.

O casal havia entrado junto, mas apenas o homem deixou o local. Os policiais militares e os donos do estabelecimento foram até o quarto, onde encontraram a empresária morta, com perfurações no pescoço e no peito. A polícia aguarda o laudo da perícia e os resultados dos exames necroscópicos para atestar a causa da morte da vítima e o objeto utilizado para as perfurações em seu corpo.

O autor do crime ainda não foi localizado. O veículo usado na fuga, um Chevrolet Cruze, foi encontrado nas proximidades do motel e foi apreendido pela polícia. O caso foi registrado em uma delegacia de Cotia como homicídio qualificado, feminicídio e violência doméstica.