Mulher de embaixador entra em contradição e chora

Depois de negar várias vezes qualquer relação com o crime, Françoise Amiridis, mulher do embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, acabou se contradizendo em depoimento aos policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). “Nós conseguimos demonstrar para ela que ela não tinha mais saída. Ela caiu em contradição, caiu em pranto e admitiu (que o crime ocorreu)”, disse em entrevista coletiva o delegado Evaristo Magalhães. A viúva, no entanto, não confessou ter participado do crime, conforme chegou a ser noticiado na tarde desta sexta-feira

O corpo de Kryakos foi achado carbonizado dentro de um carro incendiado na última quinta-feira em Nova Iguaçu (RJ), após ele ter sido dado como desaparecido desde a noite do dia 26.

A polícia pediu a prisão de Françoise e do soldado da PM Sérgio Gomes Moreira Filho, e Eduardo Tedeschi, um amigo seu, e Sérgio Moreira, primo do PM. Françoise e Sergio, que tem 29 anos e é lotado na UPP do Morro do Fallet, confessaram manter uma relação extraconjugal, segundo investigadores.

O site de VEJA apurou que a trama para matar o embaixador grego começou a partir do dia 22, quando ele e a mulher tiveram uma briga dentro de casa. Ela teria sido agredida e decidido se vingar. “A partir daí ela contou para o PM, que era amante dela, e eles tramaram o crime”, explica um investigador.

A polícia acredita que Kyriakos foi assassinado na sala de sua casa, a facadas. A suspeita se baseia em manchas de sangue encontradas no móvel, e na ausência de relatos de disparo de arma de fogo.

Em depoimento prestado na tarde desta quinta-feira, a mulher do embaixador havia contado que o marido estava em casa e decidiu sair sem dizer para onde ia na última segunda-feira. O casal morava em Brasília e estava passando férias em Nova Iguaçu. Cônsul-geral da Grécia no Rio de 2001 a 2004, Amiridis assumiu o posto de embaixador da Grécia no Brasil há um ano.