MPF denuncia Cabral por mais 148 crimes de lavagem de dinheiro

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou na tarde desta terça-feira o ex-governador Sérgio Cabral, o ex-assessor Ary Filho e o operador financeiro Carlos Miranda por lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato, Cabral e os demais usaram de três formas distintas para promover a lavagem de ativos em 148 oportunidades.

O ex-governador, preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, presta depoimento nesta tarde no Tribunal de Justiça do Estado sobre o uso irregular de helicópteros durante sua gestão.

A denúncia desta terça é resultado da Operação Mascate, desdobramento da Lava Jato no Rio, deflagrada em janeiro.

Segundo as investigações, as lavagens de dinheiros aconteciam por meio de transferências bancárias de empresas com a justificativa de prestação de serviços de consultoria inexistente e compra de veículos e imóveis para a organização criminosa pelas empresas de um colaborador.