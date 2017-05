Motoristas de SP farão paralisação parcial nesta terça-feira

Os motoristas de ônibus de São Paulo programam uma paralisação para esta terça-feira na capital. Segundo o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano da Capital (Sindmotoristas), a categoria vai impedir a saída dos ônibus de todas as garagens e terminais de ônibus a partir das 14h, só permitindo a retomada do serviço a partir das 17h.

A paralisação fará parte da campanha salarial do sindicato, que reivindica, sobretudo, aumento real de 5% acima da inflação, participação nos lucros e resultados de dois mil reais e elevação do vale-refeição para 25 reais por dia. A oferta do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss), entidade que representa os patrões das empresas de ônibus, é de um reajuste de 3%, divididos em duas parcelas.

Na última quinta-feira, a categoria rejeitou os termos do sindicato patronal e aprovou a paralisação de terça-feira. Segundo o Sindmotoristas, a movimentação de amanhã é uma espécie de “alerta” para a possibilidade de uma greve, o que, por enquanto, não está programado. De acordo com representantes da categoria, se a movimentação não surtir efeito para acelerar as negociações, o presidente do sindicato, Valdevan Noventa, convocará uma nova assembleia, até a próxima sexta-feira, para discutir as alternativas dos motoristas, quando pode ser decidida uma paralisação definitiva.

No começo da manhã desta segunda, os paulistanos tiveram uma amostra de greve. Os sindicalistas organizaram reuniões na entrada dos motoristas, às 4h30, para explicar os rumos da campanha salarial e reforçar a importância da movimentação de terça-feira. As conversas atrasaram de 40 minutos à 1h30 a saída dos coletivos em toda a cidade.