Motorista fura bloqueio e atropela skatistas em SP

Um automóvel avançou sobre um grupo de skatistas e deixou ao menos três jovens feridos em São Paulo na manhã deste domingo. O episódio ocorreu por volta das 10h na Rua Augusta, na região central de São Paulo, em um momento no qual a circulação de carros estava vedada em função de um evento de celebração do skate. Mas o motorista de um Ford EcoSport Preto ignorou a interdição e avançou sobre o grupo. Os jovens atropelados foram encaminhados para pronto-socorros próximos do local.

O perfil do Instagram Black Media Skate divulgou um vídeo impressionante do momento do acidente, gravado por um morador da região. Nele, o carro tenta atravessar a multidão que descia de skate a conhecida rua de São Paulo, fechada para a circulação para realização do evento Go Skate Day Brasil 2017.

Segundo a página do Facebook Go Skate Day SP, responsável pelo evento, o motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas. Confira o vídeo: