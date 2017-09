Motorista embriagada mata três na marginal Tietê em SP

Um homem de 49 anos e duas mulheres de 28 morreram na madrugada deste sábado na marginal Tietê, em São Paulo, após serem atropelados por Talita Sayuri, 28 anos. A jovem estava embriagada quando atingiu o grupo no recuo. A suspeita é que as vítimas estavam fora do veículo, uma BMW, trocando o pneu.

Segundo a Polícia Militar, o teste de bafômetro da motorista deu 0,48 miligrama de álcool por litro de ar. O limite estabelecido pelo Código Brasileiro de Trânsito é de 0,05 mg para que não haja multa. A partir de 0,34 mg, o condutor pode pegar de seis meses a três anos de prisão, além de habilitação suspensa.

A motorista assumiu que havia bebido e chegou a dizer que falava no celular na hora do acidente.