Motorista de Audi mata criança e jovem de 18 anos em Santos

Um menino de dois anos e a tia dele, de 18, morreram depois de terem sido atropelados nesta terça-feira, 31, por um Audi em alta velocidade na Avenida Doutor Waldemar Leão, no Morro Fontana, em Santos, no litoral paulista. O motorista fugiu sem prestar socorro e abandonou o carro a poucos quilômetros do local, segundo a Polícia Militar.

Enzo Henrique Siqueira Ricardo – que, segundo relatos da família, completaria três anos no domingo – chegou a ser resgatado com vida, mas morreu a caminho do hospital. A jovem Isabel Cristina Siqueira Rodrigues morreu depois de ter sido levada a Santa Casa de Santos. Ela ficou internada, passou por cirurgias durante a madrugada, mas não resistiu. Segundo nota emitida pelo hospital, Isabel deu entrada na Santa Casa com politraumatismo grave e foi encaminhada para a UTI após a cirurgia pela qual passou.

Testemunhas relataram aos PMs que o motorista saía de um túnel e invadiu o canteiro central ao desviar de um motociclista. Algumas pessoas que tentaram segui-lo encontraram e depredaram o veículo. A Polícia Civil assumiu a investigação e tenta identificar o condutor.