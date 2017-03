Vídeo: motoqueiro escapa ileso após ônibus atropelar sua moto

Um motociclista escapou ileso de um acidente impressionante no Rio de Janeiro. Em uma curva, ele bateu em um ônibus e por pouco não foi atingido pela roda da frente.

Logo em seguida, o coletivo passou sobre a motocicleta, atingida pelas rodas traseiras. O acidente ocorreu no dia 17 de fevereiro, mas as imagens só foram divulgadas agora.

De acordo com o Sindicato das Empresas de ônibus, o motorista ajudou no socorro da vítima, que foi atendida pelo resgate do Corpo de Bombeiros. Apesar do susto, ele não precisou ser hospitalizado.