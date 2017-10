Mortes violentas e Orçamento de 2018 nas manchetes de 31/10/17

Crescimento no número de mortes violentas no Brasil e nova versão do Orçamento de 2018 estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta terça-feira. O país registrou 61.619 assassinatos em 2016, 4,7% a mais que no ano anterior, segundo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No Estado de S.Paulo, Orçamento enviado pelo governo ao Congresso em forma de MPs pretende garantir R$ 12,6 bilhões extras.

Folha de S.Paulo

Brasil tem média de sete mortes violentas por hora

Em média, sete pessoas foram assassinadas por hora no país, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A taxa média nacional de mortes violentas ficou em 29,9 assassinatos por 100 mil habitantes. As maiores taxas estão em Estados do Nordeste, como Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas.

O Estado de S.Paulo

Servidor não terá reajuste e contribuição vai aumentar

O governo definiu a nova versão do Orçamento de 2018 e encaminhou ao Congresso um conjunto de medidas provisórias (MPs) de aumento de tributos e cortes de despesas que pretende garantir R$ 12,6 bilhões extras. O reajuste salarial do funcionalismo foi adiado para 2019. A alíquota de contribuição previdenciária dos servidores subirá.



Abin poderá atuar contra ‘fake news’

O TSE coordena força-tarefa, com Exército, Abin e Polícia Federal, para reunir propostas a fim de combater a disseminação de notícias falsas durante a disputa eleitoral, no ano que vem. O texto-base deve sair em novembro.

O Globo

Governo prevê receita de R$ 30 bi com infraestrutura

Fragilizado politicamente, o governo quer acelerar a agenda dos projetos de infraestrutura para reforçar a arrecadação e ajudar na retomada do crescimento. A estimativa de técnicos é levantar pelo menos R$ 30 bilhões no ano que vem com a privatização da Eletrobras, com o leilão de rodovias e ferrovias e com a venda de blocos de exploração de petróleo.

Valor Econômico

Caixa reformula negócios para fortalecer capital

Com estoque de capital perto de seu limite prudencial, a Caixa Econômica Federal vai passar por uma ampla reestruturação. O plano inclui a venda de carteiras de crédito e reestruturação em seguros.

Jornal do Commercio

Pernambuco entre estados mais violentos

Com 4.479 homicídios registrados em 2016, Pernambuco ocupa o quarto lugar no ranking brasileiro de mortes violentas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Só fica atrás de Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.