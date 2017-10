Morre a 9ª criança vítima de incêndio em creche de Janaúba

Uma das crianças internadas desde quinta-feira, por causa do incêndio criminoso da creche Gente Inocente, em Janaúba, Minas Gerais, morreu na madrugada desta segunda-feira. Mateus Felipe Rocha Santos, de cinco anos, era atendido no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

A informação foi confirmada pela Prefeitura da cidade de Janaúba, onde aconteceu a tragédia. Até então, o menino estava estabilizado em estado grave, segundo boletim médico.

Mateus é a 11ª vítima fatal – a nona criança – do ataque do vigia Damião dos Santos, que também morreu ao incendiar a creche. A professora Heley Abreu, que morreu ao salvar crianças das chamas, também morreu, com mais de 90% do corpo queimado.

Mais de 20 pessoas permanecem internadas, em hospitais de Janaúba, Montes Claros e Belo Horizonte.

