Moro confia em ‘solução institucional’ para relator da Lava Jato

Responsável pela condução da Operação Lava Jato na primeira instância em Curitiba, o juiz federal Sergio Moro avalia que a definição do novo relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF) deverá ser resolvida pela Corte de forma “institucional”. Moro compareceu ao velório do ministro Teori Zavaski neste sábado, em Porto Alegre (RS), e reiterou homenagens feitas ao magistrado, que era o relator da Lava Jato no STF.

“As instituições estão funcionando. Vai ser resolvido institucionalmente”, disse o magistrado, ao ser questionado sobre a decisão do presidente da República, Michel Temer, de indicar o próximo ministro do STF apenas após a Corte definir o novo relator da Lava Jato. “Compete ao Supremo”, completou o juiz federal, ao sair de um almoço com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Roberto Carvalho Veloso.

Com a morte de Teori, o STF deve adotar uma solução interna, para que um dos atuais integrantes da Corte assuma a relatoria da Lava Jato. A decisão sobre o sorteio para a redistribuição deve ser tomada pela presidente da Corte, Cármen Lúcia.

(com Estadão Conteúdo)