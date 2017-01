Modem, roteador e 155 celulares são encontrados em prisões do AM

Um roteador de internet, um modem, nove pendrives, 155 celulares (além de 93 baterias, 58 carregadores e nove chips) foram encontrados em três operações pente-fino feitas pelo governo do Amazonas em três unidades prisionais entre quinta-feira e sábado. Também foram encontradas cem armas brancas (facões, facas etc), uma pistola calibre 380 e um rifle calibre 32.

As inspeções foram feitas no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no Ipat (Instituto Penal Antonio Trindade) e na Unidade Prisional do Puraquequara. “O principal objetivo é a retirada de materiais ilícitos que poderiam ser usados para desestabilizar a unidade e promover alguma alteração”, informou a administração estadual por nota.

Segundo o governo do Estado, o procedimento é “parte do planejamento preventivo” desenvolvido por um comitê de crise que acompanha a situação dos presídios. Desde o primeiro dia do ano, 64 presos foram mortos nos presídios do Amazonas – o número pode subir porque três corpos foram encontrados neste domingo em mata ao lado do Compaj.

No dia do massacre no Compaji, imagens feitas pelos presos mostravam muitas armas dentro do presídio. Em uma foto, o principal líder da chacina, Marcio Ramalho Diogo, 34, o Garrote, aparece ladeado por comparsas empunhando pistolas e facões usados na matança, que teria sido comandada por ele.

Terminado o massacre, o governo diz ter apreendido quatro pistolas e uma espingarda calibre 12, todas entregues pelos criminosos. A polícia buscava outras armas curtas e ao menos mais uma arma longa que aparecia nas gravações.

Veja a lista do que foi encontrado nos presídios:

Unidade Prisional de Puraquequara

uma pistola calibre 380

38 armas brancas

105 celulares

93 baterias

58 carregadores

30 chips

um modem de internet

9 pendrives

9 porções de drogas

17 garrafas de bebida alcoólica

Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj)

um rifle calibre 32

42 armas brancas

24 celulares

um roteador de internet

56 porções de drogas

uma balança de precisão

lanternas

martelos

Ipat (Instituto Penal Antonio Trinadde)