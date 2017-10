Missa em Aparecida tem mensagem do papa e vaias a políticos

A principal celebração em comemoração aos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida começou às 9h30 desta quinta-feira (12) em altar montado do lado de fora da basílica nacional, na cidade de Aparecida do Norte, interior do Estado de São Paulo. O cantor Agnaldo Rayol se apresentou durante a procissão de entrada que levou uma imagem de Nossa Senhora ao altar. A celebração deve durar pelo menos uma hora e trinta minutos e a estimativa é de que 200 mil pessoas devem acompanhar a celebração, segundo a assessoria do santuário.

A missa campal começou com uma mensagem em vídeo enviada pelo Papa Francisco, que lamentou não estar no santuário e afirmou ter “saudades, saudades do Brasil”.

Assim que o vídeo terminou, foram anunciadas as autoridades presentes: o governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB) e os ministros Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia e Inovações). Todos foram vaiados pelo público presente.

A temperatura em Aparecida às 10 horas era de 30°C. Em função do calor, há registros de fiéis passando mal e sendo retirados da multidão por bombeiros.

(Com Estadão Conteúdo)