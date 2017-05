Ministério retira medalhas militares de José Genoino e Costa Neto

O Ministério da Defesa retirou a Medalha da Vitória dos ex-deputados federais José Genoino (PT) e Valdemar da Costa Neto (PR), que foram condenados no escândalo do mensalão. A retirada da condecoração foi assinada pelo ministro da pasta, Raul Jungmann. A portaria (reproduzida abaixo) não informa o motivo.

A Medalha da Vitória foi criada em 2004 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e é concedida a militares das Forças Armadas, civis brasileiros e estrangeiros, militares estrangeiros, policiais, bombeiros e organizações militares que “tenham prestado serviços relevantes ou apoiado o Ministério da Defesa no cumprimento de suas missões constitucionais “.

Genoino, que militou em organizações clandestinas de esquerda durante a ditadura militar e participou da guerrilha do Araguaia, foi o primeiro guerrilheiro a receber a medalha militar, em abril de 2011, na gestão de Dilma Rousseff (PT), quando era assessor especial do Ministério da Defesa, na gestão de Nelson Jobim.

Já Costa Neto foi agraciado antes, em maio de 2005, no governo Lula, quando o ministro da Defesa era o vice-presidente José de Alencar. Tanto ele quanto Genoino tiveram suas penas no caso do mensalão perdoadas pela Justiça.