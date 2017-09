Militares no Rio usam máscara de caveira para proteger o rosto

zoom_out_map 1 /6 Militares das Forças Armadas usam máscaras de caveira durante operação na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro - 24/09/2017 (Bruno Kelly/Reuters) Militares das Forças Armadas usam máscaras de caveira durante operação na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro - 24/09/2017

zoom_out_map 2 /6 Membros da Polícia do Exército usam máscaras de caveira durante operação na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/09/2017 (Bruno Kelly/Reuters) Membros da Polícia do Exército usam máscaras de caveira durante operação na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/09/2017

zoom_out_map 3 /6 Uma garota é fotografada em uma porta sob uma escada enquanto ao seu redor policiais do Exército patrulham a Favela da Rocinha, durante operação no Rio de janeiro - 25/09/2017 (Mario Tama/Getty Images) Uma garota é fotografada em uma porta sob uma escada enquanto ao seu redor policiais do Exército patrulham a Favela da Rocinha, durante operação no Rio de janeiro - 25/09/2017

zoom_out_map 4 /6 Militares das Forças Armadas usam máscaras de caveira durante operação na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/09/2017 (Bruno Kelly/Reuters) Militares das Forças Armadas usam máscaras de caveira durante operação na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/09/2017

zoom_out_map 5 /6 Membros da Polícia do Exército usam máscaras de caveira durante operação na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/09/2017 (Mauro Pimentel/AFP) Membros da Polícia do Exército usam máscaras de caveira durante operação na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro - 25/09/2017

zoom_out_map 6/6 Militares das Forças Armadas usam máscaras de caveira durante operação na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro - 24/09/2017 (Bruno Kelly/Reuters) Militares das Forças Armadas usam máscaras de caveira durante operação na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro - 24/09/2017

Militares das Forças armadas têm chamado atenção na ocupação da Favela da Rocinha por utilizarem uma espécie de máscara com estampa de caveira. De acordo com os soldados, o acessório, também conhecido como balaclava, não tem a intenção de assustar a população. Eles alegam que a máscara, feita de poliviscose – conhecida como malha fria – protege a pele do rosto dos raios solares e seca rapidamente o suor sem prejudicar a respiração.

Não é a primeira vez que equipes de segurança foram vistas utilizando peças assim durante operações. Em maio, policiais do batalhão de operações especiais (Bope) usaram o ‘lenço palestino’. Na ocasião, o comando da PM argumentou que o acessório protegia o rosto do policial, inclusive contra estilhaços, e podia servir como torniquete em casos de socorro a feridos.

De acordo com o Comando do Exército, o uso da balaclava nas cores preta e azul-ferrete está previsto nos regulamentos de uniformes das Forças Armadas. A utilização de qualquer acessório que fuja dessas regras ainda está sendo apurada.