O vigia Damião Soares dos Santos, que ateou fogo a seu próprio corpo e a crianças no Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, em Janaúba, norte de Minas Gerais (560 km de Belo Horizonte), morreu no hospital – onde deu entrada pela manhã em estado grave – segundo informações do Corpo de Bombeiros. De acordo com a polícia, Damião tinha problemas mentais. Ao todo, quatro crianças morreram e 40 pessoas ficaram feridas, nove em estado grave.