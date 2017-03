Garoto morto no Habib’s usou cocaína e lança-perfume, diz laudo

Um laudo feito pelo Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Civil de São Paulo, apontou que a morte do adolescente João Victor Souza de Carvalho, de 13 anos, no dia 26 de fevereiro, em uma unidade do Habib’s na zona norte de São Paulo, foi provocada por uma parada cardiorrespiratória causada pelo uso de cocaína e lança-perfume.

De acordo com o laudo, a “morte ocorreu de forma súbita e teve origem cardíaca relacionada ao uso de entorpecentes e substâncias ilícitas“. O exame aponta, ainda, “a ausência de lesões ou sinais de hemorragia em região cervical”, o que poderia ser um indício de que ele foi agredido, como investiga a polícia. “A calota craniana também não apresentou fraturas”, afirma o documento do IC.