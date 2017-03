Menina de seis anos é baleada durante operação policial em SP

Uma menina de seis anos foi baleada durante uma operação policial no bairro da Vila Prudente, Zona Leste da cidade de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, agentes faziam uma ronda de rotina nas proximidades da avenida Dianópolis, no bairro, quando receberam tiros disparados por um criminoso, que fugiu para dentro da comunidade localizada no bairro.

Os policiais, então, teriam cercado o local, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), para capturar o criminoso, e houve troca de tiros. Na confusão, a garota foi atingida no ombro. A família da vítima alega que o tiro partiu de um dos policiais militares que estava realizando a operação.

Segundo a SSP, a autoria do disparo ainda está sendo apurada. A PM informa que ainda precisarão ser feitos testes para verificar de onde partiu o tiro que atingiu a garota, tanto no projétil quanto nas armas utilizadas pelos agentes que estavam no local. A menina permanece internada em estado estável e fora de risco, mas com a balada alojada. Os médicos avaliam o melhor momento para a realização da cirurgia de retirada do projétil.