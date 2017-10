Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 16 milhões

O concurso 1.980 da Mega-Sena, que previa pagar 11,5 milhões de reais em premiação, foi sorteado neste sábado no município de Assis Chateaubriand (PR) e não teve vencedores. As dezenas sorteadas foram 12 – 16 – 17 – 18 – 34 – 37. O prêmio acumulado será sorteado na próxima quarta-feira e deve chegar a 16 milhões de reais.

Neste sábado, 77 pessoas acertaram a quina e levaram 22.167,05 reais cada um. A quadra teve 4.689 apostas ganhadoras e prêmio de 520,02 reais.

As apostas para a próxima quarta podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do Brasil. A aposta mínima custa 3,50 reais e a probabilidade de uma pessoa ganhar com uma aposta simples (apenas seis dezenas) é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.