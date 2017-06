Marina Silva é internada por causa de fortes dores abdominais

A ex-ministra e ex-senadora Marina Silva (Rede) está internada desde sábado no Hospital Brasília, na capital federal, em decorrência de fortes dores abdominais, segundo comunicado publicado por sua assessoria nas redes sociais.

“Durante a última semana, Marina Silva sentiu fortes dores na região abdominal e no sábado, 3 de junho, por recomendação médica, foi internada para realizar exames e monitorar o andamento do seu quadro clínico no Hospital Brasília”, afirma a nota.

De acordo com a assessoria, o “diagnóstico da causa ainda encontra-se em fase de investigação” e Marina está aos cuidados do médico Luis Augusto Bianchi. “Contamos com o apoio e orações de todos para que sua recuperação aconteça rapidamente”, diz o comunicado, que ressalta que “Marina já apresenta melhoras”.

“Neste dia tão especial, o Dia Mundial do Meio Ambiente [comemorado nesta segunda-feira], Marina reforça a importância de nos mantermos alertas na defesa do desenvolvimento sustentável, do pleno funcionamento das instituições e da nossa democracia”, afirma a nota. Marina ganhou notoriedade internacional pela defesa de causas ambientais e foi ministra do Meio Ambiente no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre 2003 e 2008.

Terceira colocada nas eleições presidenciais de 2014 e 2018, Marina ainda não se decidiu se vai disputar novamente a eleição em 2018.