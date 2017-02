Marcela Temer e Michelzinho passeiam de lancha na Bahia

A primeira-dama Marcela Temer passeou de lancha na manhã desta segunda-feira na Base Naval de Aratu, na Bahia. Ela estava acompanhada do filho, Michelzinho, e da mãe, Norma Tedeschi.

Marcela e o presidente Michel Temer passam o feriado de Carnaval na Base Naval de Aratu. A família deve retornar para Brasília ainda na terça-feira (28).

Localizada às margens da Baía de Todos os Santos, em Salvador, a base da Marinha já foi utilizada pelos ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva em feriados prolongados.

No final do ano, Temer e a família viajaram para a restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, outra unidade militar.

Ao escolher a Base de Aratu, Temer buscou privacidade, inclusive para preservar a primeira-dama e impedir, por exemplo, que sejam feitas imagens dela em trajes de banho.