Manifestantes protestam contra a morte de policiais no Brasil

Convocados através das redes sociais, protestos de rua previstos para este domingo pedem o fim da morte de policiais militares por conta de sua atuação contra a criminalidade. Batizadas de “Marcha Nacional pela Vida dos Policiais Militares“, as manifestações contam com a participação de familiares de vítimas e grupos que se identificam com uma ideologia política de direita.

O maior evento, com cerca de 600 confirmados e mais de 800 interessados, está previsto para ocorrer a partir das 14h, em frente ao edifício da TV Gazeta, na Avenida Paulista. Pela manhã, foram realizados atos em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Em Minas, a concentração foi às 10h, na Avenida Amazonas, no centro da capital, com direção à Casa de Direitos Humanos de Minas Gerais. Já no RJ, o local escolhido foi a Praia de Copacabana, em frente ao posto 5.

Até junho, 81 policiais militares já haviam falecido em decorrência da violência urbana apenas no estado do Rio neste ano. Números apresentados pelos movimentos estimam em cerca de 500 agentes os que faleceram durante todo o ano de 2016. Os manifestantes questionam as autoridades por supostamente não apurarem essas mortes com o mesmo rigor que outras, como as provocadas pelos policiais em serviço.

Veja abaixo o protesto que ocorre em Belo Horizonte: