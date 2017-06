Manifestantes invadem Câmara Municipal em Curitiba

1. Professores protestam na Câmara de Curitiba zoom_out_map 1/5 Professores e servidores públicos entram em confronto com seguranças e com a polícia em frente à Câmara Municipal de Curitiba durante protesto contra as medidas de ajuste fiscal - 20/06/2017 (Gisele Pimenta/FramePhoto/Folhapress) Professores e servidores públicos entram em confronto com seguranças e com a polícia em frente à Câmara Municipal de Curitiba durante protesto contra as medidas de ajuste fiscal - 20/06/2017

2. Professores protestam na Câmara de Curitiba zoom_out_map 2/5 Professores e servidores públicos entram em confronto com seguranças e com a polícia em frente à Câmara Municipal de Curitiba durante protesto contra as medidas de ajuste fiscal - 20/06/2017 (Franklin de Freitas/Folhapress) Professores e servidores públicos entram em confronto com seguranças e com a polícia em frente à Câmara Municipal de Curitiba durante protesto contra as medidas de ajuste fiscal - 20/06/2017

3. Professores protestam na Câmara de Curitiba zoom_out_map 3/5 Professores e servidores públicos entram em confronto com seguranças e com a polícia em frente à Câmara Municipal de Curitiba durante protesto contra as medidas de ajuste fiscal - 20/06/2017 (Franklin de Freitas/Folhapress) Professores e servidores públicos entram em confronto com seguranças e com a polícia em frente à Câmara Municipal de Curitiba durante protesto contra as medidas de ajuste fiscal - 20/06/2017

4. Professores protestam na Câmara de Curitiba zoom_out_map 4/5 Professores e servidores públicos entram em confronto com seguranças e com a polícia em frente à Câmara Municipal de Curitiba durante protesto contra as medidas de ajuste fiscal - 20/06/2017 (Gisele Pimenta/FramePhoto/Folhapress) Professores e servidores públicos entram em confronto com seguranças e com a polícia em frente à Câmara Municipal de Curitiba durante protesto contra as medidas de ajuste fiscal - 20/06/2017