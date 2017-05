Manifestação em Brasília tem confronto e depredações; veja fotos

4 /28 Manifestantes retiram tapumes para colocar fogo no prédio do Ministério da Agricultura, em Brasília, dia de protesto contra as reformas e pela renúncia do presidente Michel Temer - 24/05/2017 (WILTON JUNIOR/Estadão Conteúdo)

Manifestantes entram em confronto com a polícia durante protesto que pede a saída do presidente Michel Temer em Brasília (DF) - 24/05/2017

Polícia avança com bombas gás lacrimogêneo e balas de borracha contra manifestantes que pedem a saída de Michel Temer em Brasília (DF) - 24/05/2017

Polícia avança com bombas gás lacrimogêneo e balas de borracha contra manifestantes que pedem a saída de Michel Temer em Brasília (DF) - 24/05/2017

