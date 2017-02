Mangueira e Portela encerram desfiles do grupo especial do Rio

As campeãs, Mangueira e Portela encerram nesta segunda-feira (27) a segunda noite de desfiles do grupo especial de escolas de samba do Rio de Janeiro. Na primeira noite, se destacaram Beija-Flor e Salgueiro.

O desfile começa às 22h, com a União da Ilha e seu enredo sobre o tempo, em uma perspectiva trazida por lendas angolanas. A escola vai mostrar o poder transformador do tempo e sua regência sobre a “árvore da vida”, criando, como diz a sinopse do enredo, “a cronologia entre as raízes do passado, as folhas do presente e os frutos do futuro”.

O segundo desfile, às 23h25, é o da São Clemente, escola que escolheu o curioso enredo Onisuáquimalipanse, palavra inventada para aportuguesar a frase “envergonhe-se quem pensar mal disso”, em francês. Ambientado na França, de Luís XV, o enredo vai contar uma história de palácios estravagantes, vaidade e corrupção.

A terceira escola da noite é a Mocidade de Padre Miguel, que vai ao clássico As Mil e uma Noites resgatar o conto de Sherazade para falar sobre o Marrocos. Palácios, hábitos e religião devem entrar no enredo, que vai lembrar também a imigração árabe para o Brasil.

A Unidos da Tijuca vai unir o saxofonista Louis Armstrong e o compositor Pixinguinha, em uma homenagem à importância dos dois para a música do Continente Americano. O enredo cria a partir de um encontro real entre os gênios, ocorrido em 1957, no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O desfile está marcado para 2h15.

Logo depois, é a Portela que desfila na Marquês de Sapucaí, às 3h40. A escola de Madureira vai falar do papel central dos rios na vida humana, desde a formação das civilizações, o comércio e a urbanização. A fé, os mitos e a necessidade de preservação dos rios também estão na programação da escola.

Campeã no ano passado, a Mangueira entra com peso na avenida, às 4h50, e pede intercessão aos santos para ganhar mais um carnaval. A escola vai levar para a Sapucaí os santos que marcam a fé brasileira, sejam eles católicos ou de matriz africana.

zoom_out_map 1 /29 Com o enredo 'A virgem dos lábios de mel - Iracema', a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 2 /29 Com o enredo 'A virgem dos lábios de mel - Iracema', a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 3 /29 Com o enredo 'A virgem dos lábios de mel - Iracema', a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Rafael Moraes)

zoom_out_map 4 /29 Com o enredo 'A virgem dos lábios de mel - Iracema', a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 5 /29 Desfile da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 6 /29 Desfile da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 7 /29 Com o enredo 'A virgem dos lábios de mel - Iracema', a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 8 /29 Com o enredo 'A divina comédia do carnaval', a escola de samba Acadêmicos do Salgueiro desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 9 /29 Com o enredo 'A virgem dos lábios de mel - Iracema', a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 10 /29 Com o enredo 'A divina comédia do carnaval', a escola de samba Acadêmicos do Salgueiro desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 11 /29 Com o enredo 'A divina comédia do carnaval', a escola de samba Acadêmicos do Salgueiro desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 12 /29 Desfile da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 13 /29 Com o enredo 'O som da cor', a escola de samba Unidos de Vila Isabel desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 14 /29 Com o enredo 'O som da cor', a escola de samba Unidos de Vila Isabel desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 15 /29 Com o enredo 'O som da cor', a escola de samba Unidos de Vila Isabel desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 16 /29 Desfile da escola de samba Unidos de Vila Isabel, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 17 /29 Com o enredo ' Ivete do rio ao Rio', a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 26/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 18 /29 Com o enredo ' Ivete do rio ao Rio', a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 26/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 19 /29 Desfile da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 26/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 20 /29 Com o enredo 'Carnavaleidoscópio tropifágico', a escola de samba Paraíso do Tuiuti abre a primeira noite de desfiles no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 26/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 21 /29 Com o enredo ' Xingu – o clamor que vem da floresta', a escola de samba Imperatriz Leopoldinense desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 22 /29 Com o enredo ' Xingu – o clamor que vem da floresta', a escola de samba Imperatriz Leopoldinense desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 23 /29 Desfile da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 24 /29 Com o enredo ' Ivete do rio ao Rio', a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 27/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 25 /29 Acadêmicos do Grande Rio é a segunda escola a desfilar na Marquês de Sapucaí - 27/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 26 /29 A escola de samba Paraíso do Tuiuti volta ao Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro após 16 anos - 26/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 27 /29 Desfile da escola de samba Paraíso do Tuiuti, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 26/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 28 /29 Desfile da escola de samba Paraíso do Tuiuti, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 26/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 29/29 Desfile da escola de samba Paraíso do Tuiuti, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 26/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

(Com Agência Brasil)