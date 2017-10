Maia, Dodge e pré-sal nas manchetes de 16/10/17

Um novo atrito entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Planalto está na manchetes de jornais do país nesta segunda-feira. Segundo o Estado de S.Paulo, para equipe do presidente Michel Temer, Câmara poderia ter evitado publicação de depoimento de Lúcio Funaro em seu portal. Na Folha de S.Paulo, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, deve esperar denúncia ser aceita para tornar delações premiadas públicas. Leilões de campos do pré-sal são destaque no Globo.

O Estado de S.Paulo

Vídeo de delação provoca crise entre Maia e Planalto

Gesto foi visto pelo governo como ação de Maia para tentar constranger o Palácio e mostrar descolamento. Interlocutores de Temer avaliam que o deputado poderia não ter colocado no portal da Câmara o material, até então não tornado público. O episódio levou a um bate-boca entre Maia e a defesa de Temer na semana em que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) vai analisar o relatório da segunda denúncia contra o presidente.



Folha de S.Paulo

Procuradoria ampliará o sigilo sobre delações

Em mudança de estilo relativa à gestão de Rodrigo Janot, Dodge quer manter sob sigilo delações premiadas e investigações sobre elas durante toda a fase de apuração dos supostos crimes. Os casos só se tornarão públicos a partir do recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, exceto em situações que a Procuradoria considerar excepcionais.

O Globo

Áreas do pré-sal terão investimento de R$ 100 bi

Com algumas das mais cobiçadas áreas para exploração de petróleo e gás do mundo, os dois leilões de campos do pré-sal a serem realizados este mês deverão impulsionar US$ 36 bilhões, ou mais de R$ 100 bilhões, em investimentos. Os cálculos são da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Valor Econômico

Aumento do PIS e Cofins assusta setor de serviços

O setor de serviços teme ser prejudicado com o aumento de carga tributária caso o governo federal reajuste as alíquotas do PIS e da Cofins para compensar a perda de arrecadação decorrente da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que excluiu o ICMS da base de cálculo desses dois tributos.

Estado de Minas

Um em cada cinco deputados é infiel

Apesar de o descumprimento da regra da fidelidade partidária ameaçar parlamentares com a perda do mandato, 113 deputados federais em exercício mudaram de legenda, entre os quais, 33 (quase um terço) pularam mais de uma vez de uma sigla para outra. Ao todo foram 148 trocas, todas valendo-se de “janelas” e “brechas” que preservaram os respectivos mandatos.