Mãe e filha morrem em tiroteio no Morro da Mangueira, no Rio

Duas mulheres morreram vítimas de balas perdidas durante uma troca de tiros no Morro da Mangueira, zona norte do Rio, na manhã desta sexta-feira. Marlene Maria da Conceição, de 77 anos, e sua filha, Cristina da Conceição, 42 anos, ainda foram socorridas e levadas de táxi por familiares para o Hospital Salgado Filho, no Méier. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, as mulheres não resistiram aos ferimentos e morreram antes de chegar ao hospital.

O tiroteio também deixou outro homem ferido, segundo a assessoria de imprensa das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora). Esta terceira vítima foi socorrida por moradores do morro e levado em um caminhão de entrega de gás para o Hospital Souza Aguiar, no Centro. O estado de saúde dele não foi informado.

Segundo a assessoria das UPPs, a troca de tiros teve início quando policiais militares faziam patrulhamento e foram atacados por criminosos na região do morro conhecida como “buraco quente”. Após o confronto, ainda segundo a polícia, um grupo tentou bloquear as ruas que dão acesso ao morro e atearam fogo a um ônibus e pneus. O Batalhão de Choque, policiais militares de outras UPPs e de batalhões da região foram deslocados para o local.