Mãe diz que filha foi expulsa de escola no Ceará por ser trans

Uma mulher de Fortaleza escreveu nesta quarta-feira, 21, no Facebook que a filha dela, Lara, de 13 anos, foi expulsa da Escola Estudar Sesc por ela ser transgênero. No post, que até o fechamento desta reportagem tinha mais de 37 mil compartilhamentos, Mara Beatriz também convoca as pessoas para um protesto contra a conduta do Sesc, classificada por ela como “prática transfóbica”. O ato foi marcado para esta quinta-feira.

“Venho repudiar a atitude da Escola Educar Sesc, que hoje expulsou minha filha trans de 13 anos, que estuda lá desde os dois anos de idade, numa clara prática transfóbica”, escreveu a mãe. “Hoje, no cúmulo da transfobia, me chamaram para uma reunião e ‘recomendaram’ que nossa família procure outra escola, que possa atender as necessidades dela”.

Segundo Maria Beatriz, na reunião, diretores da escola admitiram que a filha era uma ótima aluna, mas negaram fazer a matrícula dela para 2018. Maria Beatriz escreveu que chegou a questionar a decisão e foi interrompida na sequência. “Simplesmente a expulsaram, a enxotaram. E quanto questionei, nos escorraçaram: ‘os acompanhem, já terminamos a reunião’”, relatou a mãe da aluna. “Lara e nós, pais, nunca nos sentimos tão constrangidos, humilhados, diminuídos, desrespeitados”.

Mara Beatriz disse que fez BO na Delegacia de Combate a Exploração da Criança e Adolescente (Dececa), de Fortaleza. Em tom de frustração, a mãe escreveu que não esperava isso da escola. “O que justifica a expulsão de uma aluna com um histórico exemplar senão a transfobia?”, afirmou Mara Beatriz.

Em nota, a Escola Educar Sesc, ligada o Sistema Fecomércio, pediu desculpas à família e informou que a direção determinou providências imediatas para o acolhimento da aluna. “O Sistema Fecomércio e a Escola Educar Sesc lamentam profundamente que qualquer atitude, fruto de preconceito ou desconhecimento, tenha causado sofrimento à família da Lara”, diz o texto.

“A direção do Sistema determinou imediata apuração e tomada de providências para o acolhimento da aluna, bem como a adoção de protocolos para que fatos semelhantes não voltem a acontecer. À família, nosso sincero pedido de desculpas”.